Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybedip alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor, ilk devrenin son haftasında evinde Bursaspor 'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı Gomes, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Bursaspor'un önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Bu sezon iç sahada iyi skorlar elde ettik. Bursaspor'u yenebilecek güçteyiz. Bu maçı kazanıp devre arasına iyi bir konumda girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirmişti. (DHA)