Cenk Laleci: Bizim için her maç final niteliği taşıyor

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, uzun bir ara vermelerine rağmen oyuncularının hazır bir görüntü sergilediğini ve takımın istekli olduğunu vurguladı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 00:47 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Bizim için her maç final niteliği taşıyor

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgınının ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında ilk maçına çıkan Ekol Göz Menemenspor mücadeleyi 1-0 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Play-Off umutlarını koruyan sarı-lacivertliler oynadığı futbolla da geçer not aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, uzun bir ara vermelerine rağmen oyuncularının hazır bir görüntü sergilediğini ve takımın istekli olduğunu vurguladı. 

Play-Off şanslarını sürdürdüklerini anlatan Laleci, "Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Balıkesirspor deplasmanı da çok kritikti. Rakibimiz de bizim gibi Play-Off umutları taşıyordu. Kazandık ve önemli bir vrajı döndük. Şimdi kalan 5 karşılaşmamıza odaklanacağız, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Menemenspor gelecek hafta evinde Boluspor'la oynayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Mustafa Çeçenoğlu ise cezalı duruma düştü. 

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