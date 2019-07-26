Cenk Gönen geri dönüyor!

İspanyollar, Cenk Gönen'in Türkiye'ye geri dönmeye yakın olduğunu yazdı. Yeni sezon öncesi takımla birlikte antrenmanlara çıkan oyuncunun buna karşın mavi-beyazlı ekipte düşünülmediği vurgulandı.

Türkiye’ye döneceğinden bahsedilen Marchanendirecto internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Komik bir vaka haline geldi"

“Cenk Gönen Malaga’da neredeyse komik bir vaka haline geldi. İki yıl kadrosunda bulunduğu takımda tek bir resmi maça çıkmadı. Şimdiyse kaderi Türkiye’ye yakın görünüyor. Aslında bu transfer ekonomik açıdan kulüpte önem sıralamasının ilk basamaklarında gelmiyor. Ancak Malaga’nın, şu ana kadar gelen geçen hocaların hiçbir tarafından tercih edilmemiş bir futbolcudan kurtulması anlamına gelecek”.