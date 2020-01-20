Cenk Gönen Alanyaspor ile anlaştı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen ardından İspanya'nın Malaga takımına geçen kaleci Cenk Gönen Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. 1988 doğumlu kaleci ile anlaştıklarını kulüp resmi hesabı açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'da 35 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK takımı ile anlaşmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı. Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrfor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş'ı transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı. Son olarak İspanya'nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamamıştı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)