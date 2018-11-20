Cenk Ergün Ozan’a kefil

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Hollanda takımı Fortuna Sittard’ın sportif direktörü olan Cenk Ergün, İtalyan medyasına Ozan Kabak’ı değerlendirdi.

Tutto Mercato’ya konuşan Ergün, “Ozan Kabak için benim de Inter ve Roma için duyumlarım oldu. Benim zamanımda Galatasaray’da genç takımda oynuyordu. İlk profesyonel sözleşmesini benimle imzalamıştı. O yüzden onu çok iyi tanıyorum. 2000 doğumlu olmasına rağmen şimdiden Şampiyonlar Ligi’nde oynadı. Bence İtalya’daki büyük takımlarda oynamaya hazır” açıklamasını yaptı.