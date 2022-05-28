Cenk Ergün: Hassas günler yaşıyoruz

Ergün, “ Galatasaray ’ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray’a zarar vereceğine inanıyorum. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim” dedi.