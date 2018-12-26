Cengiz'li Roma evinde hata yapmadı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de 90 dakika oynadığı ve 1 asist yaptığı maçta Roma, Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

26 Aralık 2018, Çarşamba 22:24
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Cengiz'li Roma evinde hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8'inci dakikada Perotti'nin golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Roma'da 23'üncü dakikada Schick farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 59'uncu dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Zaniolo farkı 3'e çıkardı. Konuk ekipte Babacar, 90'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.


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