Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekili oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.
Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.
Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
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