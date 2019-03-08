Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekili oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekili oldu.

08 Mart 2019, Cuma 17:34
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Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekili oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.

Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.

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