Cengiz Yıldırım, profesyonel ligleri hedefliyor

Daha önce birçok futbol kulübünde yöneticilik yapan Cengiz Yıldırım, yeni bir oluşuma giden Ataşehir FK'ya başkan oluyor. Altyapı ve tesisleşmenin kısa süre içerisinde tamamlanacağı vurgulayan Yıldırım, ilk olarak U14 ile U19'da liglere gireceklerini, hedeflerinin ise profesyonel ligler olduğunu dile getirdi. Tecrübeli hocalar ve yöneticilerle çalışacaklarını belirten, mayıs ayı içinde yapılacak genel kurulla yönetimin tamamen netleşeceğini dile getiren Yıldırım, amaçlarının Türk futboluna ahlaklı, dürüst, spora ve sporcuya saygı gösteren futbolcular yetiştirmek olduğunu aktardı.

2014-2015 yılları arasında Çarşambaspor'da Onursal Başkanlık yapan Yıldırım, Karadeniz ekibi hakkında da konuştu, kulübe büyük yatırımlar yapmalarına rağmen talihsiz sakatlıklar yaşandığını ve oynanan iyi oyuna rağmen istenilen sonuçları alamadıklarını ifade etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 23 puanla 16. sırada yer alan Çarşambaspor'un Türk futbol tarihinin en eski kulüplerinden olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Bugünkü durumda Çarşambaspor, tıpkı Samsunspor'da Sayın Yüksel Yıldırım'ım yaptığı gibi şirketleşmeye gitmeli. Belediye ve şehrin diğer kurumlarında aldığı desteği hafifletmeli, daha iyi sonuçlar almalı. Sayın Yıldırım, bilindiği üzere Samsunspor'u borç batağından aldı ve takımı kurtardı. Çarşambaspor da şirketleşmesi halinde daha iyi yerlere gelecektir. Bunun Türk futbolunda birçok örneği var. Çünkü kamu kuruluşlarının vereceği destekler sınırlı oluyor, takımlar belli bir yere kadar geldikten sonra istenilmeyen sonuçlar alındığında yönetim krizleri çıkıyor. Desteklerin azalması sonrası da kötü gidişat başlıyor. Çarşambaspor, en güzel dönemlerini Rahmetli Hasbi Menteşoğlu sayesinde şirketleşme günlerinde yaşadı.''

'Çarşambaspor hak ettiği yerlere mutlaka gelecektir'

''Çarşambaspor, bizim dönemimizde atadığımız başkan ile son iki yılda güzel sonuçlar alıp 3. Lig'e çıkmayı başardı. Adından her zaman söz ettireceğine emin olduğumuz kulübümüz takımını önemseyen herkesin desteğiyle hak ettiği yerlere mutlaka gelecektir. Şehrin sporseverleri, elini taşın altına koyarak maddi ve manevi desteklerini arttırmalı. Ataşehir FK olarak ilerleyen süreçte bir pilot takımı arayışına gireceğiz. Çarşambaspor da profesyonel liglerde yer alıyor. Yakından takip ediyoruz. Umarım yeni kulübümüz Ataşehir FK, Türk sporuna hayırlı olur.''