İtalya Serie A’da bu sezon beklentilerin çok altında kalan iki ekipten Roma sportif direktörü Monchi ile yollarını ayırmıştı. Kötü gidişatının sonlanmaması nedeniyle teknik direktör değişikliğine de giden başkent ekibi Claudio Ranieri ile anlaşmıştı. Yeni hocasıyla son iki maçını kaybeden Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi sıralamasının 5 puan gerisinde kaldı. Ligde 5 haftadır kazanamayan Fiorentina ise Avrupa Ligi sıralamasının 9 puan gerisinde kaldı. Mor menekşeler Avrupa kupalarına katılma hakkını İtalya Kupası ile sürdürme niyetinde.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fiorentina’nın Serie A’da çıktığı son 6 karşılaşma karşılıklı gollerle tamamlandı. (KG var)

- Roma’nın ligde yaptığı son 10 maçın 8’i karşılıklı gollerle tamamlandı. (KG var)

- Roma’nın ligde çıktığı son 7 karşılaşma 3 gol ve üzeri tamamlandı. (2.5 üst)

- Fiorentina’nın deplasmanda çıktığı son 5 lig maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 üst)

MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLERDEN YANA!

Roma ile Fiorentina arasında oynanacak kritik mücadelede Misli.com’dan bahis yapan üyeler karşılaşmanın gollü geçeceğini ön görüyor. Maça bahis yapan üyelerin %40’lık bölümü 1.55 orandan 2.5 gol üzerini tercih ederken %10’luk bölüm iki ekibin de karşılıklı gollerden yana karar kılmış.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU NE?

Manolas cezalı. El Shaaraway ve Florenzi, sakat iken, Pastore’nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Torino beraberliği ile Fiorentina’nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Son on maçın dokuzunda kalesini gole kapatamayan Fiorentina’da Fernandes ve Chiesa’nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Pjaca ise sakat. Kupadaki 7-1’lik sonuç ve son zamanlardaki kötü performansın bu maç üzerinde etkin sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Seyircisi önünde Roma’ya güvenmek gerekiyor.



