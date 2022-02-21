Ligue 1'de lider PSG'nin ardından 2. sırada yer alan Marsilya, 25. hafta maçında Clermont'a konuk oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Clermont, Velodrome'daki kritik maçı 2-0 kazandı ve altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.

27 puana ulaşan 15. sıradaki Pascal Gastien'in ekibine galibiyeti getiren goller; 13. dakikada Mohamed Bayo ve 84. dakikada Jim Allevinah'dan geldi.

Evinde şok bir mağlubiyet alan ve lider PSG'nin kaybettiği haftada puan farkını düşürme şansını kullanamayan Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.