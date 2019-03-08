Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü Ranieri oldu!

Roma, sezon sonuna kadar takımın başına Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

08 Mart 2019, Cuma 18:42 Son Güncelleme:
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Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü Ranieri oldu!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun görevine son vermişti. İtalyan ekibinin yeni hocası ise Fulham'dan kovulan Claudio Ranieri oldu.

Roma, Claudio Ranieri ile 30 Haziran 2019'a kadar resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. 

67 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 

Ranieri daha önce 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Roma'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ranieri futbolculuk döneminde de Roma'nın altyapısından yetişmişti.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Roma, Serie A'da ise 5. sırada bulunuyor. 

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