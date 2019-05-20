Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in bu yaz başka bir takıma transfer olup olmayacağı İtalya'da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gösterdiği başarılı performansla değerini hızla katlayan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesinden flaş bir iddia geldi.

Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham Hotspur'un genç yıldızın temsilcileriyle görüşme hâlinde olduğu belirtilirken Roma kulübünün ise 50 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklifi dinlemeyeceği öne sürüldü. Bununla birlikte Çizme ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda önümüzdeki yaz bütçesini dengeleyebilmek için Cengiz'i gözden çıkarabileceği öğrenildi.