Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya deplasmanda Montpellier'e konuk oldu. Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.





Konuk ekip ikinci yarının başında Nuno Tavares'in attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 61'i gösterirken, Montpelleier oyuncusu Esteve topu kendi filelerine gönderdi ve skor 2-0 oldu.

87. dakikada Marsilya'da Nuno Tavares kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Savanier'in attığı golle beraberliği yakaladı, ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından 36 puana yükselen Marsilya üçüncü sırada yer aldı. 17 puanlı Montpellier ise 14. sırada kaldı.

TUDOR'DAN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Montpellier maçının ardından Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'e de değindi. Hırvat teknik adam, "Çok koşuyor. İki maçta da çok iyi bir Cengiz gönderdi. Hala gelişim kaydedebilir.





Mükemmel şutları var, çok hızlı ve Ligue 1'deki her maçta gol atabilecek bir yeteneğe sahip. Çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

CENGİZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ev sahibi ekipten Savanier'in uzun mesafeli gönderdiği topu Cengiz karşılamak isterken Souquet'nin müdahalesiyle yerde kaldı.





Souquet'nin kafasına bastığı yıldız oyuncu uzun süre yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurarak sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Kaşında açılma olan Cengiz, saha kenarına geldi.

MAÇTAN SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Montpellier ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cengiz, suratının son halini paylaşırken not olarak ise, "Sen öldürmeyen şey, seni güçlendirir" notunu ekledi. 25 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı.

CENGİZ ÜNDER'İN MONTPELLIER MAÇI İSTATİSTİKLERİ

90 dakika sahada kalan Cengiz, 64 kez topla buluştu. Yüzde 82.9 pas isabet oranı yakalayan başarılı oyuncu altı kez orta yaptı ve takım arkadaşlarına iki kez de şut pası verdi.

Cengiz Ünder, Montpellier karşısında ikide iki isabetli şutla oynarken, girdiği dokuz ikili mücadelenin üçünü kazandı. Üç kez de topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

CENGİZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ligue 1'de bu sezon 16 mücadelede sahaya çıkan Cengiz, bir kez gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de altı kez forma giydi.

Cengiz Ünder'in Marsilya'da İlk Anları