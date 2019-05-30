A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Millilerimiz oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve ilk yarıda buludğu gollerle mücadedelen 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın genç futbolcusu Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Bu hazırlık maçları bizim için çok önemli. Galibiyet almak istiyorduk. Bu galibiyetler önemli. Dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Fransa'ya karşı takım olarak en iyi şekilde mücadele ederiz ve taraftarımızla birlikte en iyi sonucu alabiliriz diye düşünüyorum."

"Fransa karşısında en iyi Cengiz'i göstermek istiyorum."