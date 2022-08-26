Galatasaray 'ın hedefindeki isim; Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder. Nantes maçında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından 65. dakikada sahaya sürülen ancak 82'de oyundan alınan Cengiz, çok sinirlenmiş ve direkt soyunma odasına gitmişti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu ve 25 yaşındaki yıldız, Marsilya'dan ayrılma kararı aldı. Galatasaray Yönetimi de Cengiz'in bu kararı sonrasında çalışmalarını hızlandırdı.

CENGİZ ÜNDER KIZ ARKADAŞINI KIRAMADI

Cengiz'in Galatasaray'a gelmesini tek isteyen yönetim değil... Akşam'ın haberine göre; Futbolcunun kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da Cengiz'e Galatasaray'a gitmesi yönünde baskı yapıyor. Galatasaray ile Marsilya anlaştığı an futbolcu resmi imzayı atacak. Galatasaray'ın Fransız ekibine Cengiz için 1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro da satın alma opsiyonuyla bir teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.





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