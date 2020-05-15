Ülkemizi Roma'da başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Milan ve Totthenham'ın transfer listesinde bulunan Cengiz'e son olarak da Everton kancayı taktı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; bu transfer için oldukça istekli olan İngiliz ekibinin Roma ile görüşmelere başladığı öne sürülürken, İtalyan temsilcisinin Cengiz için 23 milyon euro'luk bir bonservis talep edeceği öğrenildi.

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