Roma forması giyen Cengiz Ünder'den duygusal bir Can Bartu paylaşımı geldi... Milli futbolcu twitter hesabından şu ifadeleri kullandı...

"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak"

Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım.

"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak"

Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım.











