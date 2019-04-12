Cengiz Ünder'den duygusal Can Bartu paylaşımı...

Fenerbahçe ve Milli Takım efsanesi Can Bartu'nun vefatının ardından milli futbolcu Cengiz Ünder'den duygusal bir paylaşım geldi.

12 Nisan 2019, Cuma 14:23
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Cengiz Ünder'den duygusal Can Bartu paylaşımı...

Roma forması giyen Cengiz Ünder'den duygusal bir Can Bartu paylaşımı geldi... Milli futbolcu twitter hesabından şu ifadeleri kullandı...

"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak"

Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım.

"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak"

Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım.




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