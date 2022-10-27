Geçen sezon kiralık olarak gittiği Fransız ekibi Marsilya'da büyük bir beğenip toplayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sezon başında Roma'dan 8.4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransa'nın yolunu tuttu. Yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında Igor Tudor'un takımın başına gelmesi sonrasında fazla süre alamayan yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor.

Süper Lig takımları ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Galatasaray 'ın da Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray - Cengiz Ünder transferinin tüm detayları ise ortaya çıktı.

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SEZON ÖNCESİ KONUŞULDU

Galatasaraylı yetkililer, Cengiz Ünder'i sezon öncesi transfer listesine ekledi ve sözlü bir konuşma oldu. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için herhangi bir girişimde bulunmadı. Elde edilen bilgilere göre; Marsilya, Cengiz'i kiralık göndermeye sıcak bakmıyor, beklenen bonservis ücreti de 10-15 milyon Euro bandında.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

CENGİZ'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 37 maçta 18 gole katkı sunan Cengiz Ünder, bu sezon ise 5'i ilk 11, 16 maçta şans buldu ve bir kez de asist yaptı. (Ajansspor)



