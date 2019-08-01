Cengiz Ünder zammı kapıyor!

2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Roma’ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk senesinde kendini kanıtladı, ikinci senesinde ise formunun zirvesine ulaşırken Avrupa devlerini peşine taktı.

01 Ağustos 2019, Perşembe 06:27
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Cengiz Ünder zammı kapıyor!

22 yaşındaki yıldız ligin ikinci yarısında ise sakatlıklarından başını kaldıramadı. Ancak sezon öncesi kampında genç sağ kanat oyuncusu, müthiş bir performans sergiledi. Başkent ekibi de Cengiz’in özverisini ödüllendirmeye karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, Cengiz’in senelik 1 milyon Euro (6.1 milyon TL) olan maaşını iki katına yani 2 milyon Euro’ya (12.3 milyon TL) yükseltmek. Başkent ekibi, ayrıca 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini de 60 milyon Euro (369 milyon TL) yapacak.

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