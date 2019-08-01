Cengiz Ünder zammı kapıyor!

22 yaşındaki yıldız ligin ikinci yarısında ise sakatlıklarından başını kaldıramadı. Ancak sezon öncesi kampında genç sağ kanat oyuncusu, müthiş bir performans sergiledi. Başkent ekibi de Cengiz’in özverisini ödüllendirmeye karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, Cengiz’in senelik 1 milyon Euro (6.1 milyon TL) olan maaşını iki katına yani 2 milyon Euro’ya (12.3 milyon TL) yükseltmek. Başkent ekibi, ayrıca 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini de 60 milyon Euro (369 milyon TL) yapacak.