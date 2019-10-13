Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek, ünlü İtalyan siyasetçi Roberto Calderoli'yi fena hâlde rahatsız etti. Ülkedeki aşırı sağcı parti Lega'nın üyesi olan 63 yaşındaki senatör, sırasıyla Roma ve Juventus'ta forma giyen iki milli futbolcumuz hakkında ırkçılığa varan skandal ifadeler kullandı.

"Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Türk ordusunun Kürtlere karşı yaptığı saldırıyı alkışlamak istiyorlarsa İstanbul ya da Ankara'ya gitsinler." diyerek büyük tepki çeken Calderoli, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan çirkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Nefret kustu!

"Kendileri Erdoğan destekçisi mi? O zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Türkiye'de istedikleri herhangi bir takımda kendi rejimlerini alkışlayabilirler. Juventus ve Roma taraftarları, sosyal medyada onlardan kendi takımlarının formalarını çıkarmalarını isteyerek çok iyi bir iş yaptı.

Şahsen Ben de bu talebi katılıyorum. Demiral ve Ünder, derhal buradaki maaşlarından vazgeçip Türkiye'ye dönsün. İtalya; demokrasi, barış, özgürlük ve insan hakları ülkesidir. Bunu kabul etmiyor musunuz? O zaman Türkiye'ye geri dönün."

Tescilli ırkçı!

Cengiz, Merih, Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na adeta nefret kusan Calderoli'nin bu tür ırkçı söylemleri ise yeni değil. 2013 yılında İtalya'nın ilk siyahi bakanı Cecile Kyenge'yi "orangutana" benzeten Bergamo doğumlu politikacı, "Şaka yaptım." diyerek kendisini savunmuş ancak mahkeme tarafından ertelemeli olarak 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler