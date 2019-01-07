Cengiz Ünder transferi zora girdi!

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ara transfer döneminde adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor. İtalyan kulübünün tam 50 milyon euroluk bir değer biçtiği ifade edilen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili Ada basını yeni bir iddiaya daha yer verdi.

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre Chelsea ve Bayern Münih'in transferinden vazgeçtiği yıldız isim için şu anki tek talip Arsenal olsa da Londra ekibinin de Cengiz'i kadrosuna katması zor görünüyor.

Haberde Topçular'ın Roma'ya yaptığı son teklifin 35 milyon sterlin olduğu ve bunun da İtalyan kulübü tarafından geri çevrildiği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından yıldız ismin ara transferde Roma'dan ayrılmasının zor olduğu yorumu yapıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler