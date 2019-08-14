Cengiz Ünder son aşamya geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı. Yaz transfer döneminde de maaşına zam yapılacağı konuşulan milli futbolcuya müjdeyi, menaceri Fali Ramadani verdi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran Ramadani, “Roma ile yaptığımız görüşmeler şu an itibariyle olumlu gidiyor. Hatta son aşamaya geldik. Onlar da tekliifmizi kabul etti. Sadece ufak tefek pürüzler kaldı” ifadelerini kullandı.

2 katına çıkacak

Kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması beklenen Cengiz için merak edilen konulardan birisi ise zammın ne kadar olacağıydı. Şu anda senelik 1 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun maaşının 2 katına çıkarılacağı öğrenildi. Yani bu doğrultuda milli futbolcunun gelecek sezon maaşının 2 milyon Euro (12.4 milyon TL) olması bekleniyor. Ayrıca Cengiz’in serbest kalma bedelinin 60 milyon Euro olacağı da gelen haberler arasında.