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Cengiz Ünder resmen Marsilya'da

Son dakika transfer haberi... Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Marsilya'nın Twitter hesabından "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" ifadesine yer verildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
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Cengiz Ünder resmen Marsilya'da

Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.

Marsilya transferi "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" sözüyle paylaştı.




https://www.instagram.com/p/CQ6LHeIIDu3/


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