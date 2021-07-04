Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.

Marsilya transferi "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" sözüyle paylaştı.















