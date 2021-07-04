Cengiz Ünder resmen Marsilya'da
Son dakika transfer haberi... Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Marsilya'nın Twitter hesabından "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" ifadesine yer verildi.
Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.
Marsilya transferi "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" sözüyle paylaştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1411695895259799555
https://www.instagram.com/p/CQ6LHeIIDu3/