Cengiz Ünder olmadı! Yerine...

Galatasaray Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de Fenerbahçe 'nin 2 puan gerisinde olan Sarı-Kırmızılı takım devre arasında yapacağı transferlerle kadroyu güçlendirecek.

İKİNCİ MAÇ BUGÜN!

Dünya Kupası arasında ilk maçında Rayo Vallecano ile karşılaşan Galatasaray rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım Kulüpler Birliği ve La Liga'nın organize ettiği turnuvanın ikinci maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçtan bir gün sonra Antalya'ya ya giderek burada kampa girecek. Okan Buruk'un öğrencileri Antalya'da Fransız ekibi Toulouse ve Adana Demirspor'la 2 hazırlık maçı daha yapacak.





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KEREM KADRODA!

Galatasaray güne dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk, bugün oynanacak Villarreal maçı nedeniyle tempoyu düşük tutarken, taktik çalışmalara ağırlık verildi. Milli Takım 'a gittiği için ekstra izin alan ve son idmanlara katılan Kerem'in de Villarreal maçında kadroya dahil edileceği öğrenildi.

BERKAN'A TAM DESTEK

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından bir grup taraftarın ıslıkladığı Berkan Kutlu, sıkıntılı günler geçiriyor. Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor. Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.

RASHICA KAMPA YETİŞEMİYOR

Tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e giden Icardi'yle birlikte, Rashica'nın durumunun da ciddi olması, teknik ekipte endişe yaratıyor. Sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Kosovalı oyuncunun, Antalya kampına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. Icardi ve Rashica dışında Midtsjö'nün hastalığı, Oliveira'nın tedavisi, Ross ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları devam ediyor.









Cengiz Ünder transferinde sonuç alamayan Galatasaray, rotayı Belçika’ya kırdı... Halil Akbunar ile büyük ölçüde anlaşan Aslan’ın hedefi, milli yıldızı kiralamak...

EL SIKIŞTILAR

Takvim'in haberine göre; Ocak ayında yapacağı transferler için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i isteyen Sarı- Kırmızılılar, transferde olumlu bir sonuç alamadı. Rotayı Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'a kıran Galatasaray, Belçika ekibinde oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda el sıkıştı.





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GÖZLER İMZAYA ÇEVRİLDİ

Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon euro karşılığında transfer olan Halil Akbunar, bu sezon 13 maçta görev alırken 3 gol attı ve 3 de asist üretti. Ocak ayında G.Saray ile kiralık sözleşme imzalaması beklenen Akbunar, kariyerinde ise toplam 353 maçta 55 gol 64 asist kaydetti.

HALİL'İN PERFORMANSI

Güncel market değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı. Halil geride bıraktığımız aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'den beni çok isteyen takımlar olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı. Akbunar, şu anda 1. Lig'e olan Göztepe'de 6 sezon oynamış ve dikkatleri üstüne çekmişti.

Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Halil uzun bir süre Trabzonspor 'un gündeminde yer almıştı.



