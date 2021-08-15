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Cengiz Ünder Marsiya ile çıktığı 2. maçta 2. golünü attı

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder gollerine devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcumuz Montpellier maçının ardından Bordeaux ağlarını da havalandırarak 2'de 2 yaptı.

15 Ağustos 2021, Pazar 22:28 Son Güncelleme:
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Cengiz Ünder Marsiya ile çıktığı 2. maçta 2. golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk alıştı. Ligin ilk haftasında oynanan Montpellier maçında golle tanışan 24 yaşındaki yıldız, bu haftayı da boş geçmedi.

Cengiz, Marsilya'nın Bordeaux'u konuk ettiği maçın 34. dakikasında rakip ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.

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