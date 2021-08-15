Cengiz Ünder Marsiya ile çıktığı 2. maçta 2. golünü attı
Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder gollerine devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcumuz Montpellier maçının ardından Bordeaux ağlarını da havalandırarak 2'de 2 yaptı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk alıştı. Ligin ilk haftasında oynanan Montpellier maçında golle tanışan 24 yaşındaki yıldız, bu haftayı da boş geçmedi.
Cengiz, Marsilya'nın Bordeaux'u konuk ettiği maçın 34. dakikasında rakip ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.