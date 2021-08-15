Cengiz Ünder Marsiya ile çıktığı 2. maçta 2. golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk alıştı. Ligin ilk haftasında oynanan Montpellier maçında golle tanışan 24 yaşındaki yıldız, bu haftayı da boş geçmedi.

Cengiz, Marsilya'nın Bordeaux'u konuk ettiği maçın 34. dakikasında rakip ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.