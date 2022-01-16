Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Roma'dan satın alma opsiyonu ile Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, Fransız basınından Telefoot'a konuştu. Marsilya'da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Milli yıldız, "Burada oynamak gurur kaynağı, Marsilya için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulübü hak ettiği yere geri getirmek ve Marsilya'nın tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine yardım etmek istiyorum" sözlerini söyledi.

Cengiz Ünder takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise "Burada %100 kalmak istiyorum, herkes Marsilya'daki macerama devam etmem konusunda hemfikir." dedi.

Jorge Sampaoli'ye övgüler

Takımın teknik direktörü Jorge Sampaoli hakkında da görüşlerini paylaşan başarılı futbolcu, "Jorge Sampaoli mi? Marsilya'ya gelmemin sebeplerinden biri de o. Onun tavsiyesi altında geliştiğim için çok mutluyum. Umarım uzun yıllar burada kalırım." ifadelerinde bulundu.

Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, 21 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



