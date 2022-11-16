Cengiz Ünder: Kendimi çok özgüvenli hissediyorum

A Milli Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takımımızın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder attı. İskoçya'nın golünü ise 62. dakikada John McGinn kaydetti. Ay-Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

'Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim, harikalardı'

İskoçya maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Cengiz Ünder, Diyarbakır'da olmanın ayrı bir heyecan olduğunu belirten Cengiz, taraftarların inanılmaz olduğunu, çok güzel bir atmosferde oynadıklarını vurguladı, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler." dedi.

'Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu'

Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan yıldız solak, "Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu. Attığı golle ilgili de konuşan Cengiz, uzak köşeye vuruş yapmayı sevdiğini vurguladı, çok çalıştığını belirtti, " Milli Takım 'da olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu." dedi.







