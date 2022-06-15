Cengiz Ünder: Gerçekten çok denedim, gol atmak istedim

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki 4'üncü maçında Litvanya’yı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve puanını 12’ye yükseltti. Liderliğini sürdüren Milli Takım 'da Cengiz Ünder, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çocukluğunun geçtiği İzmir'in kendisi için ayrı bir önem taşıdığını aktaran yıldız oyuncu, gol atmayı çok istediğini ve denediğini belirtti, ''İzmir'in yeri bende ayrı. Gerçekten çok denedim, gol atmak istedim. Penaltıyı da Hakan'dan istedim ama atamadım ama olsun.'' dedi.

EURO 2024'e katılmak istediklerini vurgulayan Cengiz, genç bir takım olduklarını ve çok çalışarak iyi hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi, ''Güçlü rakiplerle oynayacağız ama biz çok çalışırsak bunu başarabiliriz.'' diye konuştu.

Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek istediklerinin altını çizen 24 yaşındaki oyuncu, iyi rakiplerle oynamayı istediklerini aktardı.







