Cengiz Ünder gerçeği! Fenerbahçe ve Galatasaray

Marsilya forması giyen A Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder'in sezon başında Fransız ekibinden ayrılacağı gündeme gelmişti. Tudor'un gelişi sonrası çıkan iddiaların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. 25 yaşındaki kanat oyuncuyla alakalı gerçeklere Fanatik ulaştı.









GEÇEN SEZON ŞOV YAPMIŞTI!

Marsilya'nın 2 sezon önce 8.4 milyon Euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder Fransa Lig 1'deki ilk sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Fransız ekibi ile 47 maça çıkan milli futbolcumuz 13 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.





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TUDOR SONRASI AYRILIK İDDİASI

Marsiya ekibi Jorge Sampaoli'nin ayrılığı sonrası göreve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hırvat Igor Tudor'u getirmişti. Büyük değişim yaşanan Fransız ekibinde Tudor'la Cengiz Ünder arasında da sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti. Cengiz'in Tudor sonrası takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENDİ

A Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden olan Cengiz Ünder'in ayrılık iddiaları sonrası bir çok Avrupa kulübü devreye girmişti. Süper Lig temsilcilerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'de yıldız futbolcuyu gündemine almıştı. Uzun süre manşetleri Cengiz Ünder haberleri süslese de transfer gerçekleşmemişti.

BU SEZON 20 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezona göre iddialı bir kadro kuran Marsilya önemli oyuncuları kadrosuna katarak sezona başladı. Tudor'un Marsilyası 15 haftası geride kalan Lig 1'de 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Geçen sezonu PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Marsilya Dünya Kupası arasına 4. sırada girmişti.









CENGİZ ÜNDER GERÇEKLERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe Cengiz Ünder'in Marsilya'dan ayrılacağı iddialarının konuşulduğu dönemde oyuncu ile ilgilendi. Ancak Cengiz Marsilya'da yıllık vergiler hariç 3.5 milyon Euro kazanıyor. Ayrıca Marsilya oyuncu için en az 10 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Cengiz'in maliyeti dışında yıldız oyuncu iki takımın ilgisine rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istedi. Maliyetin yüksek olması ve Cengiz'in Türkiye'ye en azından şimdilik gelmek istememesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geri adım atmasını sağladı.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro. Yıldız futbolcunun piyasa değeri Roma'da oynadığı dönemde 35 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.

Yakup Çınar

Cengiz Ünder'in Marsilya'da İlk Anları