Cengiz Ünder: Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçlar kapsamında Galatasaray , deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fransız ekibinin formasını giyen milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





İşte Cengiz Ünder'in Galatasaray maçı öncesi açıklamaları:

"Biz bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. İyi durumdayız. Son maçta kaybetsek de her zaman zorlu olabilecek UEFA Avrupa Ligi'nde bu maça çok iyi hazırlandık. Bu sahada da %100'ümüzü verip galip gelmek istiyoruz"

"Arkadiusz Milik'in dönmesi bizim açımızdan olumlu. Çok iyi, önemli bir futbolcu. Napoli'de oynadığı dönemde onunla karşılaşmıştık. Çok beğendiğim bir oyuncu. Artık aramıza katılıyor. Sahada onunla oynamak keyif verici olacaktır. Umarım yakın zamanda da sahada birlikte oynarız. Tekrardan kötü bir sakatlık yaşamamasını ve birlikte mücadele vermemizi umuyorum"

Stefan Kuntz sorusu

Cengiz Ünder'e A Milli Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz hakkındaki görüşleri de sorulurken milli futbolcu sadece karşılaşmayla ilgili açıklamalar yapmak istediğini belirtti ve "Bu konularla ilgili çok bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Yarın oynayacağımız bir maç var. Sadece bununla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı diyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi iyi durumda hissediyorum. Böyle yorgunlukların olması normal. Çok fazla maç oynuyoruz. Zorlu geçen maçlar var ama performansımız bence gayet iyi durumda. Çok iyi şekilde ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Sadece bir maça takılıp kalmamak gerekiyor"