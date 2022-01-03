Cim-Bom’un Adana Demirspor ile oynadığı lig karşılaşmasında iki gol atan ve takımının 2-0 kazanmasını sağlayan Yunus Akgün, İtalya’da gündemde yer aldı. Genç futbolcu, hem Fatih Terim’in öğrencisi olduğu için hem de teknik direktör Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor’u uçuran isim olarak lanse edildi.

Galatasaray tarafından Güney ekibine kiralanan oyuncunun 2017 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda İtalyan kulüplerinin radarına giriş yaptığını yazan “calciomercato”, Yunus’un dört yıl sonra Montella’nın elinde parladığını yazdı.

Akgün’ün arzusunun kendisini yetiştiren ve her zaman Türk futbolcunun hayalini temsil eden Galatasaray’a geri dönmek olduğunu dile getiren İtalyan spor sitesi, güçlenen sol kanat oyuncusunun kendisini daha rekabetçi bir gerçeklikte ve daha büyük bir baskıyla empoze etmeye hazır hissettiğine vurgu yaptı.“Yeni Under” olarak adlandırılan Yunus Akgün’ün istatistiksel verilerini de paylaşan ‘calciomercato’, İtalyan kulüplerinden Fiorentina, Lazio ve Roma’nın genç oyuncuyu takip altına aldığına dikkat çekti.