Cengiz Seçsev: Biz bu zorlukları artıya çevirmeye çalışıyoruz

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Ümraniyespor’a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, gelecek senelerin takımını kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kulübümüzün yönetimi ne kadar zorluk çekiyorsa sahadaki oyuncular da o kadar zorluk çekiyor. Biz bu zorlukları artıya çevirmeye çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Oyuncuların çabasından memnunum. Maçı ikiye bölersek 11 kişi olduğumuz bölüm ve 10 kişi kaldığımız bölüm diyebiliriz. Son anlardaki hatalarla da skor 3-0 oldu. Maçı skor üzerinden değerlendirmiyorum. Gençlerle tecrübeli oyuncuları bir araya getirip tecrübeli bir takım oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.