Konyaspor Basketbol Takımı Başantrenörü Cengiz Karadağ, OGM Ormanspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, sahalarında onadıkları maçlarda şu ana kadar sadece Bursaspor’a mağlup olduklarını, pazar günü oynayacakları Ormanspor maçına da büyük önem verdiklerini belirtti.

Karadağ, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, başarılı olmaya çalışan ve sorumluluğunu bilen bir takım oluşturmak istediklerini aktardı.

OGM Ormanspor ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin ikinci sırasında olan, çok iyi ve sert basketbol oynayan, kaliteli bir takıma karşı evimizde mücadele edeceğiz. Yine evimizde oynadığımız maçlarda şu ana kadar bir tek Bursaspor’a mağlup olduk. Yani taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazandık. Bu pazar oynayacağımız Ormanspor maçına da çok önem veriyoruz. Yaptığımız toplantılarla, antrenmanlarla alacağımız galibiyetin geleceğimiz adına çok önemli olduğunu oyuncularımıza anlatıyoruz. Ormanspor maçı bizim için önemli bir dönemeç olacak. Galip gelmemiz halinde ilk dört içinde çok kıymetli bir hamle yapmış olacağız."

- "Konyaspor arması Türkiye’de büyük bir marka"

Cengiz Karadağ, Konyaspor armasına geçişle sadece basketbolseverlerin değil tüm Konya halkının kendilerine destek vereceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için çok büyük bir enerji oluşturacak, özellikle evimizde oynadığımız maçlarda. Bunun yanında da sorumluluğumuz çok arttı. Çünkü Konyaspor arması Türkiye’de büyük bir marka. Bunun sorumluluğunu taşımak çok kıymetli, layık olmaya çalışacağız. Buna layık bir şekilde mücadele edip ona göre sonuçlar alacağız. Bu bizim için hem itici güç oluyor hem de sorumluluklarımızı iki kat artırıyor. Hepimiz bunun bilincindeyiz. OGM Ormanspor maçında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz."

AA