Cengiz hazırladı, Roma kazandı

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A’nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassuolo’yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Cengiz, yaptığı asist ile galibiyete katkı verdi.

27 Aralık 2018, Perşembe 10:57
- A +
Cengiz hazırladı, Roma kazandı

İtalya Serie A’nın 18. haftasında sahasında Sassuolo ile mücadele eden Roma, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Roma’da forma giyen başarılı futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu. 

Üçüncü golün mimarı Cengiz Ünder 

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0’a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo’nun golüyle 3-0’ı yakaladı. Roma’nın 3. golünde ise Zaniolo’ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu. 

Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar’dan geldi. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.