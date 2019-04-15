Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Portekiz'in Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan ve altın madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gururu Ayşe Begüm Onbaşı'yı makamında konuk edip kutladı. Onbaşı'nın başarıları ile gurur duyduklarını belirten başkan Ergün, "Şampiyon kızımız Ayşe Begüm Onbaşı'nın son olarak Dünya Kupası'nda şampiyon olması göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Sporcumuzun başarıları diğer çocukların bu spora olan merak ve ilgisini artırıyor. Şampiyon kızımız Ayşe Begüm, şu anda lokomotif vazifesini görüyor. Başarılarının daim olmasını diliyorum. 24 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Başkan Ergün, Ayşe Begüm Onbaşı, Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve Cimnastik Şubesi Antrenörü Yasin Talay'ı altınla ödüllendirdi.

Erhan KASIRGA / MANİSA (DHA)