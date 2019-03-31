Cengiz Durmuş: 'Tenisi herkesin sporu yaptık'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisi zengin sporu algısından kurtarıp herkesin sporu yaptıklarını ve bu amaçla birçok organizasyon düzenlediklerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir tenis ülkesi olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Durmuş, "Katıldığımız uluslararası organizasyonlarda diğer ülke delegasyonlarının bize olan tavrından bunu anlayabiliyoruz. Yakın geçmişte tenisçilerimiz, bırakın kupa kazanmayı puan almakta dahi oldukça zorlanıyordu. Oysa şimdi gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki turnuvalarda sporcularımız önemli dereceler elde ediyor. Roger Federer'in antrenörü Ivan Ljubicic, tenis adına yapılanları görmek için kendi isteğiyle ülkemize geldi. Milli sporcularla, antrenörlerle bilgi ve birikimlerini paylaştı, buradaki tesislere hayran kaldı" şeklinde konuştu.

"KYK GENÇLERİ KORTTA PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Durmuş, Türkiye'de tenisi zengin sporu algısından kurtarıp 'herkesin sporu' yaptıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı, belediyelerimiz, il temsilcilerimiz, sponsorlarımızla birlikte tenisi yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Dünyanın en fazla sayıda uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerinden biriyiz. Sporcularımız kendi topraklarında kazandıkları puanlarla dünya sıralamasında ilerleyebiliyor. Büyük hedeflerimiz var, bunun için daha fazla sponsor kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gençlerin tenisle tanışması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile birlikte 'KYK Gençleri Kortta' projesini başlattık. Tenis, rekabet ortamında eğlenmeyi sağlayan, dostlukları, arkadaşlıkları pekiştiren, kişisel gelişimi destekleyen bir spor. Rakibinizin haklarını koruyarak onu yenmek için çabalıyorsunuz. Bu yönüyle gelişme çağındaki tüm çocukların tenis oynamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA