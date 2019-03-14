Türkiye Tenis Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tenis Federasyonu ile iş birliğine imza attı. KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Asbaşkanı Sercan Erozan ve beraberindeki heyet Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'a ziyarette bulundu.

Cengiz Durmuş, KKTC'nin uluslararası anlamda uygulanan spor ambargosu nedeniyle bireysel ve takım yarışlarına katılamadığını vurgulayarak, "KKTC Tenis Federasyonu'nun sportif gelişimine destek olacakları bir iş birliğine adım attık" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, sporculara sahip çıkıp onların uluslararası turnuvalarda oynamaları için mücadele ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Asbaşkanı Sercan Erozan ve heyeti federasyonumuzu ziyarete geldi. İki federasyon arasında yıllardır devam eden ilişkilerin amacı, sporcularımızın aynı kültürde aynı çatı altında dünyanın her yerinde oynayabilmesi ve gençlerin sahiplenilmesi adına yeni projelerin geliştirilmesidir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz özellikle KKTC'deki sporcularımızın turnuva oynayabilmesi için orada kendi ulusal turnuvalarımızı yapıyoruz. Amaç KKTC'deki çocuklarımızın bizim milli sporcularımızla tenis oynayıp kendilerini geliştirebilmesi, geliştirdikleri süre içerisinde de başarıları oranında Türkiye'deki tüm turnuvaları oynayabilmesidir. Bu sayede Rum tarafına sporcularımızın gitmesini engelliyoruz. Oranın bir cazibe merkezi olmaması, kendi ülkelerinde ve ülkemizde gerek ulusal gerek uluslararası turnuvalar oynayabilmesi için mücadeleler veriyoruz. Bu yüzden bir araya geldik. Çok verimli bir toplantı oldu" ifadelerini kullandı.

"KKTC'yi ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Altyapıya çok önem verdiklerini ifade eden Durmuş, "Altyapı çok önemli. Kendini özellikle Kıbrıslı Türk sporcularımızın, TTF tarafından sahiplenildiğini bilmiş olması onlara bu milli duygunun yaşatılması bizim de sorumluluk olarak oradaki kardeşlerimizin başarılarının desteklenmesi, bizim için birçok projenin önünde geliyor. Bu anlamda yapmamız gereken turnuva sayılarımızı artırmak, antrenör seminerleri, hakem seminerleri düzenlemek, oradaki hakemlerimizi orada yetiştirip, oradaki çocuklarımızın başarılarına pay sahibi olmalarını istiyoruz. Türkiye'de ne yapıyorsak aynı ölçekte ve hatta gittikçe de büyüterek kendi seviyemize getirebilecek kapsamda birlikte projeler yaparak destek veriyoruz. KKTC'yi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin birlikte hareket edebilme sorumluluğu spor adına sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz. Tenisin gelişimi için çok yakın zamanda Kıbrıslı Türk sporcular ülkemizde şampiyonluk yaşayacaklar, uluslararası turnuvalarda da şampiyonluk yaşamaları için çaba sarf edeceğiz" dedi.

"KKTC'DE SOKAK TENİSİ OYNAYACAĞIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir sokak turnuvası düzenleyeceklerini ifade eden Durmuş, "Birlikte yapacağımız bir faaliyet var. KKTC'de bir sokak tenisi turnuvası yaparak, tenisin tanıtımını artırma anlamında bir projemiz var. Onu iki federasyon birlikte takip ediyoruz. İlerleyen zaman içerisinde bununla başlayıp, KKTC'de güzel bir alan seçeceğiz, sokak tenisinde, halkın tenise dokunabileceği bir alan yaratacağız. Bu yıl içerisinde bizimde planımıza onların da planlarına uygun tarihler belirleyerek turnuvalar, şampiyonalar düzenleyeceğiz. Heyetler halinde bu görüşmeleri yapacağız. Aynı zamanda sporcuların ve antrenörlerin mental ve teknik olarak geliştirebilecek, etkinlikler yapacağız. Bu bizim için çok kıymetli diye düşünüyorum. Yetenekli gençlerimiz var, yeter ki her yerde olduğu gibi doğru dokunup doğru anlatabilirsek, iki federasyon arasındaki eğitim dilimizi birleştirebilirsek, hem sayı olarak hem başarı olarak sayıyı artıracağız. İki federasyon arasındaki iletişim daha fazla olacak, tek hedef burada Kıbrıslı Türk sporcularımıza aidiyet duygusunu, milli formayı giyebilme savaşını mücadelesini onurunu ülkemiz adına yaşatmak isteriz" şeklinde konuştu.

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)