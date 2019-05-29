Cengiz: 5. yıldızı da Terim’le takacağzı

Şampiyonluk kutlamaları sırasında Fatih Terim’e 5 yıllık yeni kontrat imzalatan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah bu 5 yıllık süreçte, 5. yıldızı da hep birlikte takacağız” dedi.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 06:01
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Cengiz: 5. yıldızı da Terim’le takacağzı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki akşam katıldığı iftar yemeğinde, kulübün bundan sonraki hedefleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Şampiyonluk töreni sırasında, teknik direktör Fatih Terim’e 5 yıllık mukavele imzalatan Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, müthiş bir uyum içerisinde çalıştıklarını anlattı. Artık önlerine çok daha büyük hedefler koyduklarını kaydeden Cengiz, “İnşallah hocamızın bu 5 yıllık sürecinde, 5. yıldızı da hep birlikte takacağız. Avrupa kupalarında da yapılmayan şeyleri yapmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için, camiamızın da desteğini alarak ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş

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