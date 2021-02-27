Yaygın şekilde görülen sağlık problemlerinden birisi olan çene ağrısına sebep olacak pek çok sayıda unsur bulunduğundan tedaviden alınacak cevap, tanının doğruluğuna bağlıdır. Birçok kişi, günlük yaşamı olumsuz olarak etkilemediğinden çenede oluşan ağrılarını pek önemsemeyip, doktora gitme gereksinimi hissetmez. Ancak şiddetli ağrılarla ortaya çıkan ve birkaç gün içinde kendi kendine geçmeyen çene ağrıları mühim bir hastalığın habercisi şeklinde tanımlanabilir. Bu yüzden çenede zaman içerisinde iyileşmeyen ve hafiflemeyen ağrıların varlığı durumunda acilen bir sağlık kurumuna gitmek ve gereken muayeneleri yapmak önemlidir.

Çene ağrısı neden olur?

Çene ağrısının birden fazla sebebi bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı, çene ağrısının pek çoğunda etken olan temporomandibular eklem ve çene hareketinden mesul olan kasların topluluğuna yönelik bozukluklardır. Bunlara bağlı şekilde ortaya çıkan çene ağrıları, en çok doğurganlık çağında olan kadınları etkiler. Ek şekilde çenede ağrı oluşmasına sebep olan başka faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Sinüzit,

- Kapsülit ve sinovit gibi eklemlerin ve bağların iltihaplanması,

- Kireçlenme ve kemik dokusu iltihabı,

- Uykuda dişleri sıkma ve diş gıcırdatma gibi davranışlar,

- Gerilim türü baş ağrısı,

- Diş ve diş eti rahatsızlıkları,

- Migren ağrısı,

- Nöropatik ağrılar,

- Lyme rahatsızlığı,

- Romatoid artrit,

- MS hastalığı,

- Vücudun belli bir bölümünde kan akışının yavaşlaması ya da durmasıyla bilinen vasküler ağrılar,

- Lupus hastalığı

- Tiroid hastalığı,

- Fibromiyalji,

Çenedeki ağrıyla beraber; boyun ve sırt ağrıları, kol, omuz, terleme, nefes darlığı, mide bulantısı, göğüste daralma ve uyuşukluk gibi vaziyetlerin de eşlik etmesi, kalp krizi riskini işaret edebilir. Bu yüzden acilen bir sağlık kurumuna başvurmak gerekir. Yukarıda belirtilmiş sebeplerin dışında, kimi vaziyetlerde çenede görülen ağrılar; uykusuzluk, stres, vitamin, mineral eksikliği, depresyon ve düzensiz beslenme gibi türlü unsurlara bağlı şekilde de görülebilmektedir.

Çene ağrısı nasıl geçer?

Çene ağrılarının geçmesi için, acilen bir sağlık kuruluşuna gitmek ve tedavi için gerekli olan muayeneyi olmak oldukça önemlidir.

Çene eklem hastalıkları tedavisi nasıl yapılır?

Tedavideki en önemli hedef, başka tedavilerde olduğu üzere fonksiyonların normale kazandırılmasıdır. Bu tedavide ise çene fonksiyonlarını normal düzene geri getirmektedir. Tedavi süreci, rahatsızlığın sebebine göre planlanır. Sağlıklı bir netice almak istenirse teşhisin doğru bir şekilde konulması ve tedavinin doğru uygulanması gerekir.

Dişleri gıcırdatma ya da dişleri sıkma gibi sorunları olan hastalarda gece plağı uygulaması yapılabilir. İlaç tedavileri ve çene kaslarına uyumlu olan fizik tedavilerle tedavi uygulaması yapılmaktadır. Ağrının çok fazla olduğu durumlarda eklem için yıkanması gerekir. Çenede tümör ya da travma gibi vaziyetler söz konusuysa cerrahi işlemler yapılabilir. Şikayetlerin varlığı ile uzman bir diş hekimine başvurmak önemlidir. Tedavi için gerekli olması durumunda fizik tedavi bölümü, diş hekimleri ve kulak- burun- boğaz hekimleri ortak bir şekilde çalışabilir.

Çene eklemi hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Çene eklemi hastalıklarının belirtileri;

- Alt ya da üst çenenin kapanmasına güçlük oluşumu,

- Çenede kilitlenmenin oluşumu,

- Kulak ağrısı ve çınlama,

- Yanak ve şakaklarda hissedilen ağrı durumu,

- Çeneyi açarken ve kaparken zorluk yaşama, ses oluşumu olarak sıralanabilir.

Çene ağrısı hakkında önemli bilgiler

Çene kısmında hissedilen, kimi durumlarda çiğneme, yutma ve konuşma konusunda olumsuzluklara sebebiyet veren şiddetli ya da hafif her çeşit ağrı, çene ağrısı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tip ağrılar genel olarak çene kısmında hissedilse bile kimi zaman çenedeki bir problemden kaynaklanmayabilir. Diş ve diş etlerinden, sinüslerden, kaslardan ve yapısal bozukluklardan ötürü çene ağrısı ile karşı karşıya kalınabilir.

Genel olarak diş hekimliği uzmanlığına giren problemler olmakla beraber çene ağrısında tedaviye başlamak adına ilk önce ağrılara sebep olan problemin tespit edilmesi önemlidir. Bilhassa şiddetli bir ağrı olması vaziyetinde beslenmeyi olumsuz bir şekilde etkileyen bu ağrılar, vücudun gereksinim duyduğu besin ve enerji ögelerinin tam şekilde karşılanmasını da önler. Bunun dışında devamlı ve şiddetli çene ağrısı; iş hayatını ve günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemesinden ötürü altında yatan problemin bir an önce tespit edilmesi ve bununla birlikte tedaviye başlanması gerekmektedir. Bu şekilde çene ağrısından kurtulmak mümkün olacaktır.