Cemil Yıldırım, Avrupa Şampiyonu!

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Kick Boks Şampiyonası Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada Sırbistan, İtalya Polonya Azerbaycan ve Hırvatistan'ın bulunduğu grupta mücadele eden milli takım sporcusu Mardinli Cemil Yıldırım, finalde erkekler 'low kick' 91 kilogramda rakibi Polonyalı Dominik Grzda’yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Altın madalya kazanan başarılı sporcu Yıldırım yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın okutmanın gururunu yaşadığını ifade ederek Federasyon Başkanı Salim Kayıcı başta olmak üzere milli takım hocalarına, sporcu arkadaşlarına ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Milli boksörün, Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesini televizyon başında takip eden Mardinliler de elde edilen başarının sevincini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Mardin’den Milli takıma uzanan başarı hikayesi

Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi doğumlu olan milli boksör Cemil Yıldırım, kick boks hayalinin peşinden giderek yıllar önce taşındığı İstanbul’da başladığı Kick Boks serüveninde kısa sürede adından bahsedecek başarılar elde etti.

Kick Boks branşında milli takım forması altında ülkemizi uluslararası şampiyona ve turnuvalarda temsil etme başarısı gösteren Yıldırım, katıldığı birçok mücadeleyi şampiyonlukla tamamlamayı başardı. (İHA)