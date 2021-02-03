Cemil Usta, eski bir Türk futbolcudur. Kariyerinde Trabzonspor’a büyük bağlılık göstermiştir. Zira tüm kariyeri boyunca sadece bu takımın formasıyla maçlara çıkmıştır. Cemil Usta, 2003 yılında vefat etmiştir. Usta vefat ettiğinde 52 yaşındaydı.

Cemil Usta kimdir? Cemil Usta hakkında kısa analiz

Cemil Usta, hayatında sadece Trabzon takımları ile çalışmıştır. Bunlardan ilk alt yapısına girdiği Trabzon Gençlerbirliği takımıdır.

Cemil Usta Hakkında Özet Bilgiler ve Analizi:

Doğum tarihi ne zamandır? 1 Ocak 1951 tarihinde doğmuştur.

Doğum yeri neresidir? Trabzon

Ne zaman vefat etmiştir? 15 Mart 2003 tarihinde hayata veda etmiştir.

Uyruğu neresiydi? Türkiye

Hangi mevkide maçlara çıkmaktaydı? Defans – sol bek mevkii

Hangi ayağını kullanmak iyiydi? Sol ayak

Güncel kulübü nedir? Vefatından dolayı güncel bir kulübü bulunmuyor.

Cemil Usta nerelidir?

2003 yılında kaybedilen Cemil Usta, Trabzon ilinde dünyaya gelmişti.

Cemil Usta kaç yaşında vefat etti?

Eski futbolcu Cemil Usta, hayata veda ettiğinde 52 yaşında bulunuyordu.

Cemil Usta hangi takımlarda oynadı?

Sadık oyuncu kariyeri boyunca sadece Trabzonspor ile profesyonel şekilde çalıştı. Daha öncesinde de alt yapı olarak yine bir Trabzon kulübüne girmişti.

Altyapı zamanları:

Trabzon Gençlerbirliği Takımı Alt Yapı (1967 – 1970 yılları)

Usta, bu takımda üç sene boyunca top oynadı. Trabzon Gençlerbirliği alt yapısına girdiği zaman 16 yaşında bir gençti. Bu genç oyuncunun çıkardığı oyun oldukça beğeni topladı. Burada geçen üç senenin sonundaysa profesyonel kariyeri başlamıştı.

Profesyonel Futbol Oynadığı Zamanlar:

Trabzonspor ( 1970 – 1978 yılları)

Cemil Usta, profesyonel futbol oyunculuğu kariyerine memleketinin takımında başladı. Buraya 1970 yılında henüz 19 yaşında iken transfer oldu.

Sekiz sene boyunca da aynı takımda kaldı. Hiçbir yere transfer olmadı veya kiralık olarak gönderilmedi. Usta’nın futbolu bırakmasının sebebi aslında bu noktada yatıyor.

Kariyerini sonlandırması

Cemil Usta’nın belirttiğine göre, yetenekli futbolcu 1978 ve 1979 sezonu öncesi satış listesine yazılmıştı. Bu olay üzerine bunu kabul etmedi ve henüz 27 yaşındayken futbol kariyerini bitirdi. Bu sırada kendisi Trabzonspor’da kaptan konumundaydı.

Bu süre zarfında Rizespor’dan bir transfer teklifi aldı. Fakat bu teklifi düşünmeden reddetti. Sebebini ise şu sözleriyle açıklamıştır: ‘’Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım?’’

14 Ağustos 1983 tarihinde bir jübile maçı ile futbola kesin olarak veda etti.

Milli Takım deneyimi ve maçları:

Cemil Usta, 1976 yılında Türk milli takımı kadrosuna girdi. Burada iki defa forma giyme şansını yakaladı. Milli takımda hiç golü bulunmamaktadır.

Cemil Usta’nın futboldan sonraki kariyeri ve vefatı

Usta, aktif olarak futbol oynamaya bir nokta koyduktan sonra alt yapıda görev aldı. Trabzonspor alt yapısına girdi ve burada futbolcu izleme komitesinde yer aldı. Fakat bir süre sonra bu görevinden de ayrılmak istedi. Bir zaman inzivaya çekilmeye karar verdi, fakat 2000 yılında felç geçirdi.

Cemil Usta, 2003 yılında 15 Mart günü ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Vefatından sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin antrenman sahalarından birisine ismi verildi. Bu saha, tesisteki en eski sahaydı.

Ayrıca kendisini anmak için bir hatıra ormanı oluşturuldu. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve bordomavi.net’in ortaklığı ile bu orman kurulmuş bulunuyor. Cemil Usta Hatıra Ormanı, Zigana Dağı Geçidi’nde yer almakta. (Trabzon ve Gümüşhane arası karayolu)