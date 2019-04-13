Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Cemil Turan, Can Bartu'nun vefatının ardından FANATİK'e konuştu:

"Fenerbahçe’de aynı formayı paylaşmadık. Ancak ona karşı İstanbulspor forması altında oynadım. Hayran kalmıştım. Çünkü onu durdurmak çok zordu. Türk futbolu böyle bir sporcuya sahip olduğu için ne kadar övünse azdır. Çok iyi kaptan, çok teknik bir oyuncuydu. Onun ben Altay ile oynadıkları maçı tribünden izledim. Bir pozisyonda iki rakip birden onu abluka altına almıştı. Ancak teknik çalımlarla adeta ikisini birden düğümledi. Topu kurtarıp, yoluna devam etti. Özel hayatı da çok özeldi. İyiliksever bir kişiliğe sahipti. Herkese saygı gösterir, büyük-küçük ayırmazdı. Haksızlığa tahammülü yoktu. Her şeyden önce çok iyi bir Fenerbahçeli’ydi. Lazio, Venedik ve Fiorentina’da 6 yılını geçirdi. Ardından dönüşte yine futbol hayatını Sarı-Lacivertli forma altında tamamladı. Yazarlık ve yorumculuk yılları uzun sürdü"