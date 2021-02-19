Cemil Turan Türkiye liglerinde forma giymiş olan ve daha sonra emekli olmuş bir futbolcudur. Türkiye ligi kurulduktan sonra oynamış olan en eski oyuncular arasında yer alan Cemil Turan kariyeri boyunca süper ligde büyük takımlarda forma giymiştir. Cemil Turan en istikrarlı futbolculardan bir tanesidir. Türkiye liglerinde oynadığı maçlar 670'e yakındır. Aynı zamanda Türk milli takımında da forma giyen başarılı futbolcu Cemil Turan oldukça iyi bir kariyere sahiptir. Milli takım formasını tam 9 yıl terletmiş olan Cemil Turan adından sıkça söz ettirmektedir. Cemil Turan kariyeri boyunca 19 tane kupaya sahip olmuştur. Özellikle Türkiye'de Fenerbahçe kariyeri ile bilinen efsane futbolculardan bir tanesidir. Fenerbahçe performansı ile 3 tane lig şampiyonluğu yaşamıştır. Aynı zamanda 2 tane de Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Cemil Turan ayrıca 1973 ve 1975 senesi olmak üzere iki kere de Cumhurbaşkanlığı kupası kazanmıştır. Aynı sezonda yani 1973 yılında başbakanlık kupası da kazanmıştır. Cemil Turan'ın kariyerinde 5 tane de Tüsiad kupası yer almaktadır. Ayrıca oynadığı dönemde yapılan bir turnuva olan donanma kupasını da 1974 yılında kazanmıştır. Cemil Turan'ın kariyerinde yer alan bir diğer kupa da deprem kupasıdır. Deprem kupasını 1976 yılında kazanmayı başarmıştır.

Cemil Turan Zafer kupasını da iki kere kazanmayı başarmıştır. 1972 ve 1974 yılında iki kere zafer kupası kazanmıştır. 1973 yılında ise Hasan Tahsin kupası kazanmıştır. Bireysel olarak da süper ligde 3 defa gol krallığı yaşamıştır. 1973 - 1974 sezonunda 14 gol ile birlikte süper lig şampiyonluğu yaşamıştır. 1975 - 1976 yılında da 17 gol ile birlikte gol kralı olmuştur. Son olarak ise Fenerbahçe forması ile 1977 - 1978 sezonunda 17 gol atarak yine gol kralı olmuştur. Cemil Turan 2011 yılında açılan şike soruşturmasından sonra gözaltına alınmıştır.

Cemil Turan bu davadan sonra savcılık tarafından ifadesi alındı daha sonra adliyeye gönderilerek tutuklandı. Metris cezaevinde tam 7 ay tutuklandıktan sonra tahliye edilmiştir. Şuan da ise süper lig kulüplerinde yöneticilik yapmaya devam etmektedir. Türkiye'de oynadığı takımlarda golcü futbolculardan olan Cemil Turan maç esnasında yapmış olduğu ani deparları ve şutları ile hatırlanmaktadır.

Cemil Turan kimdir, nereli?

Cemil Turan İstanbul doğumludur. Aslen Rizelidir.

Cemil Turan kaç yaşında?

Cemil Turan 1947 doğumlu olup 74 yaşındadır.

Cemil Turan'ın boyu kaç?

Cemil Turan Cemil Turan 1.73 metre boyuna sahiptir.

Cemil Turan hangi takımlarda oynadı?

Cemil Turan kariyeri boyunca Sarıyer, İstanbulspor ve Fenerbahçe forması giymiştir.

Cemil Turan'ın Kariyer Performansı Verileri

Cemil Turan kariyeri boyunca en fazla Fenerbahçe spor kulübünde forma giymiştir. Fenerbahçe'de oynadığı 366 resmi karşılaşmada 194 gol atmayı başaran Cemil Turan başarılı bir istatistiğe imza atmıştır. İstanbulspor ile de tam 100 maçta forma giyen Cemil Turan 25 kere fileleri sarsmayı başarmıştır. Cemil Turan Sarıyer'de oynadığı zaman ise 200 resmi karşılaşmada görev aldı. 200 resmi karşılaşmada 103 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Cemil Turan'ın Milli Maç Verileri

Cemil Turan milli takıma İstanbulspor'da iken dahil edilmiştir. İstanbulspor'da iken 1970 yılında Türkiye a milli takımına davet edilmiştir. Türkiye a milli takımı ile 44 kere milli formayı giyen Cemil Turan 19 kere fileleri sarsmayı başarmıştır. Cemil Turan Türkiye milli takımının formasını tam 9 sene giymiştir.