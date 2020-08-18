Çember daralıyor! Her ihtimale karşı Larin..

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için önünde 3 ön eleme turu bulunan Siyah-Beyazlılar, haftaya salı günü PAOK karşısında ilk adımı atacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele öncesinde takım listesini perşembe gününe kadar UEFA’ya bildirmesi gereken yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda yeni forveti 2 gün sonraya yetiştirmek için yoğun çaba içerisinde bulunuyor. İdareciler, bu doğrultuda en hızlı olarak kadrosuna katabileceği Papiss Cisse’yi renklerine bağlamayı planlarken teknik ekip ise şimdiden kolları sıvadı. Yeni forvetin perşembe günkü listeye yetişememesi ya da yetişse bile görev için hazır olmaması ihtimalini göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın, PAOK maçına Cyle Larin’i hazırlıyor. Kanadalı golcü, takım çalışmalarında ilk 11 oyuncusu olarak deneniyor.