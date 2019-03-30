Cemal Ersen’e büyük onur

Türk spor medyasının deneyimli kalemi Cemal Ersen, Milliyet Gazetesi tarafından 65 yıldır düzenlenen ve okurların oylarıyla yılın en iyilerinin belirlendiği ödül töreninde ‘Namık Sevik Özel Ödülü’ne layık görüldü. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’nın elinden ödülünü alan duayen gazeteci Ersen, kürsüde kısa bir açıklama yaptı.

Cemal Ersen, “Milliyet okuldur, mezun olmak zordur. 35 yıl oldu. Hem hayata hem mesleğe dair çok şey öğrendim. Milliyet spor servisinin kurucusu Namık Sevik’in adını taşıyan bu ödülü almak benim için büyük gurur” diye konuştu.