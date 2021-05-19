Yazın başlayacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" dedi.

Usta komedyen, "Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. İbrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe taraftarı olan Yılmaz, koyu Beşiktaşlı Zafer Algöz için, "Zafer Ağabeyimizi tebrik ettiniz mi? Şampiyon oldular. Biz de Fenerbahçeli olarak arkalarından mendil sallıyoruz" şeklinde konuştu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; AVM'den kolonya ve mendil aldıklarını söyleyen 48 yaşındaki ünlü komedyen, elinden bırakmadığı mendili halay başı gibi sallayarak figürler sergiledi. Basın mensuplarına karşı zaman zaman agresif tavırlar sergileyen Cem Yılmaz, bu kez neşeli haliyle dikkat çekti.



