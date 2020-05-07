Corona virüs salgını nedeniyle günlerdir evde olan Cem Yılmaz, karantina günlerini sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiriyordu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya önünde diz çökerek evlenme teklifi ettiğe ve ikilinin salgın sonrası evlenecekleri iddia edilmişti.

İddialara yanıt geldi

İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı.