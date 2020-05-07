Cem Yılmaz'dan evlilik iddialarına yanıt geldi
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi doludizgin ilerleyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'evlilik' iddialarına esprili bir yanıt verdi. Kendisine has üslubu ile dikkat çeken Cem Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı.
Corona virüs salgını nedeniyle günlerdir evde olan Cem Yılmaz, karantina günlerini sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiriyordu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya önünde diz çökerek evlenme teklifi ettiğe ve ikilinin salgın sonrası evlenecekleri iddia edilmişti.
İddialara yanıt geldi
İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/CMYLMZ/status/1258084052541865990