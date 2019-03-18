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  • Cem Yılmaz'dan eleştiriye Fenerbahçeli yanıt

Cem Yılmaz'dan eleştiriye Fenerbahçeli yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bazı eleştirilere yanıt vermekten geri kalmıyor.

18 Mart 2019, Pazartesi 11:32
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Cem Yılmaz'dan eleştiriye Fenerbahçeli yanıt

Twitter'da, profil resmi Galatasaray logosu olan bir kişinin yaptığı eleştiriye yanıt veren Yılmaz'ın ifadesi dikkat çekti.

Karaborsa biletlerin alınmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Gösteri için karaborsa,yüksek rakamlı bilet almayın,sormayın ki satan olmasın,gerek yok anlamlı değil.Bu mecradan aynı duyuruyu bir kaç kere yaptım.Evet bilet yok evet yer yok ne güzel ...ama gösteri 2 sene devam edecek fahiş fiyatllı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim." mesajını verdi.

Buna yanıt veren kullanıcı, "Enteresan bir işin var neden insanlar böyle şeyler peşinde koşar.Bedava olsa da gitmem çünkü espiri yapmak ve gülmek her yerde her zaman bedava bunun için sadece insanlar düşünse yeter sana ihtiyaç yok aslında" dedi.

Cem Yılmaz da buna, "Ben Fenerbahçeliyim, teşekkürler" diyerek yanıt verdi. Yılmaz'ın bu yanıtı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.


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