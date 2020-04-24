Cem Yılmaz karantina günlerini anlattı

Ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

'Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım'

40 gündür evden dışarı çıkmadığını söyleyen Yılmaz "Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" ifadelerini kullandı.

'Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var'

Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Annesi ve babasıyla bu süreçte uzun süre görüşemediğini de söyleyen Cem Yılmaz, ailesiyle görüntülü konuşma yaparken yaşadıklarını da eğlenceli şekilde anlattı.

'Yüzüme kapattılar'

"Bir aydır görüntülü konuşuyoruz. Ama onları alıştırana kadar 2 sene geçti. Bu defa normal aradım görüntü yok diye yüzüme kapattılar. Bir görüntülü arama yapıyorum ancak babam ve annem kadraja giremiyor. Ben aradaki boşluğu görüyorum" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Corona virüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, dün doğum günü olan sevgilisinin Instagram’dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına “İyi ki varsın” yorumunu yaptı.